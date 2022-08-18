Cezayir’deki orman yangınlarında can kaybı 38’e yükseldi

Cezayir’in kuzey doğusundaki orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiği bildirildi.

Cezayir’de çıkan orman yangınlarında bilanço artıyor. Yetkililer, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin sayısının 38’e yükseldiğini bildirirken, 200 kişinin dumandan etkilenerek tedavi altına alındığını aktardı. İtfaiye ve arama kurtarma ekipleri Tonga Gölü’nün etrafında çalışmalarını sürdürürken, yerel basında çıkan haberlere göre, Al- Tarif eyaletindeki bir otobüste ise 8 kişi yanarak hayatını kaybetti.

Başbakan Ayman Benabderrahmane’nin bölgeyi ziyaret ettiğini bildirilirken, 350 kişinin bölgeden tahliye edildiği açıklandı.