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Cezadan korkan pitbull köpeklerini sokağa salıyor

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi.

Çevre 03.01.2022, 10:56
Cezadan korkan pitbull köpeklerini sokağa salıyor

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, pitbulların insan elinde vahşileştirildiğini belirterek sokağa salınmalarını eleştirdi.

Ülkemizde arka arkaya gelen pitbull saldırıları gündemdeki yerini koruyor. İnsan eli ile saldırganlaştırılan sahipli pitbullar sokaklarda tehdit olarak görülürken, ceza kaygısı ile sokaklara salınmaya başlanan pitbullar, yeni bir tehdit oluşturdu.

Hayvan hakları federasyonu Sivas Temsilcisi Özge Nihan Çubukçu, yaşanan olaylar nedeni ile tüm hayvanların katil ilan edilmesini doğru bulmayarak, “Son dönemlerde ne yazık ki nahoş olaylar yaşadık. Gaziantep’te bir kız çocuğumuzun hayvanlar tarafından çok kötü bir şekilde yaralanmasının ardından hayvanlara karşı bir cadı avı başlattık. O çocuğumuz için her birimizi ayrı ayrı çok üzgünüz. Bu tartışılamaz bir şey. Fakat bundan dolayı tüm hayvanları katil ilan etmek çok hatalı bir hareket oldu. Nasıl bir adam eşini dövüyor diye tüm erkekleri toplatmıyorsak, bu durumda bu şekilde aslında. Pitbulların toplumu tehdit ettiği şeklinde bir algı ile karşı karşıyayız” dedi.

Kumar aracı olarak kullanılıyorlar

Çubukçu, pitbulların kumar aracı olarak kullanılmak üzere vahşileştirildiklerini belirterek, “Pitbullar çok güçlü hayvanlar. Yetiştirilme şekline göre sevgi böceği şeklinde pitbullar da var. Pitbullar katil, öldürür, saldırır gibi bir algı çok yanlış. Asla böyle bir şey söz konusu olamaz. Fakat birileri pitbullar üzerinden kumar oynuyor, para kazanıyor. Bu hayvanları vahşileşmeleri için karanlıkta bırakıyorlar, acı yediriyorlar, kendilerinden başka hiç kimseyi göstermiyorlar, çiğ et yedirerek saldırgan olmaları için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Sonucunda pitbullar suçlu oluyor. Kötü köpek yoktur kötü sahip vardır. Bir hayvanı nasıl eğitirseniz o hayvan o şekilde hareket eder. Uysal karakterli köpekleri de yanlış bir şekilde eğiterek saldırgan hale getirebilirsiniz” dedi.

Sokağa salmak gerekmiyor

Ceza endişesi ile pitbulların sokağa salınmalarını yanlış bulduğunu kaydeden Çubukçu, “Bir insan hayvanını sokağa bırakıyorsa onu zaten benimsememiş ve dövüştürme niyeti ile besleyip sevmemiş demektir. Pitbulların beslenmesi ile ilgili ilimizde bir cezai yaptırım var. Ayın 14’üne kadar eğer bu hayvanları kısırlaştırırsanız, dışarıda gezdirirken ağız tasması ile gezdirirseniz o zaman hayvanınızı da sokağa bırakmanız gerekmez. Devlet sizden sadece ayın 14’ünden önce hayvanınızı kısırlaştırmanızı ve dışarıda ağızlıksız gezdirmemenizi istiyor. Aksi halde hayvanınıza el konulacak ceza kesilecek. Maalesef insanlar kendilerine ceza kesilmemesi için pitbullarını sokağa bırakmaya başladılar” diye konuştu.

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