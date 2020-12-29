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Ceyhan Nehri’nin kaynağı sonbaharda bir başka güzel
Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri’nin kaynağı Pınarbaşı vatandaşların uğrak yeri olmaya devam ediyor.
Çevre 29.12.2020, 12:15
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Kahramanmaraş’ta Ceyhan Nehri’nin kaynağı Pınarbaşı vatandaşların uğrak yeri olmaya devam ediyor.
Elbistan ilçesinde Türkiye’nin en önemli su havzalarından biri olan Ceyhan Nehri’nin doğduğu Pınarbaşı, sonbaharda tüm güzellikleriyle tam bir görsel şölen sunuyor.Yaprakların sarardığı mesire alanlarında renk cümbüşünü görmek ve güneşli havanın tadını çıkarmak için geldiklerini söyleyen vatandaşlar, havanın güzel olduğu zamanlar buraya gelip zaman geçirdiklerini ve farklı bir görsel şölen sunan Pınarbaşı’nda fotoğraflar çekip anı biriktirmek istediklerini söylediler.
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