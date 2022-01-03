Çevreyi kirleten şahıs jandarma tarafından tespit edildi

DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde dere kenarına dökülen atık maddelerin izini süren Jandarma ekipleri şahsı tespit ederek idari para cezası uygulanması üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne gönderdi.

Düzce’nin Çilimli ilçesi Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk sahasında bulunan Döngelli Mahallesi içerisinden geçen akarsu yatağı kenarına atık madde dökülmesi olayı ile ilgili yapılan araştırmalarda kamera görüntüleri ve görgü tanıkları beyanları neticesinde 61 plakalı araç tarafından siyah renkli atık maddenin döküldüğü tespit edildi. Araç sahibi M. D. isimli şahsın hakkında tanzim edilen tutanakların gerekli idari para cezası uygulanması üzere Düzce Valiliği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirildi.