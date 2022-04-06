Çevreye atılan çöpler leylekleri tehdit ediyor

Samsun’un Bafra ilçesindeki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde bulunan Leylek Ormanı’ndaki leylek yuvalarına, leylekler tarafından taşınan çöpler tehdit oluşturuyor.

Baharın müjdecisi leylekler Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki Leylek Ormanı’na gelmeye başladı. Doğanca Mahallesi’ndeki Leylek Ormanı’na gelen erkek leylekler yuvalarını onarmayı tamamladı. İnsanların düşüncesizce doğaya bıraktığı çöpler, atıklar yetişkin ve yavru leyleklerin zarar görmelerine hatta acı çekerek ölmelerine sebep olabiliyor.

Kuş fotoğrafçısı Erkan Yıldırım, “Elimden geldiğince Kuş Cenneti’ne giderek kuşları fotoğraflamaya çalışıyorum. Leylek Ormanı’ndaki kuş yuvalarında çöp ve atıkları gördüm. Bu atıklar leyleklerin hayatını tehdit ediyor. Leylekler bulduklarını getiriyor. Bunlar arasında ipler, naylonlar hatta kesici maddeler olabiliyor. Bu yuvaların temizlenmesi gerekiyor. Bursa Karacebey’deki leylek yuvalarının düzenli bir şekilde temizlendiğini gördüm. Bizde de neden olmasın. Yetkililer bu konuda duyarlı davranabilir. Çevre kulübü olan bir okul bu konuda sorumluluk alabilir" dedi.