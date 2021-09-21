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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 22 indirim kampanyamız bugün başladı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2021."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 22 indirim kampanyamız bugün başladı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2021."

Çevre 21.09.2021, 16:10
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 22 indirim kampanyamız bugün başladı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2021."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 22 indirim kampanyamız bugün başladı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2021."

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