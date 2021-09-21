Çevre ve Şehircilik Bakanlığı: "TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan yüzde 22 indirim kampanyamız bugün başladı. Son başvuru tarihi 19 Ekim 2021."