Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
110022
ALTIN
367.137
DOLAR
6.7790
STERLİN
8.5864
EURO
7.6701
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Hayvan hırsızlarına suçüstü
Galatasaray'da testler negatif
Galatasaray'da testler negatif
Hem suçlu hem güçlü!
Hem suçlu hem güçlü!
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık
Sivas'ta asfalt eriten sıcaklık

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, City Air Projesi ile 31 ilin temiz hava eylem planını yenileyecek

Türkiye’deki 31 ilin temiz hava eylem planlarının yenilenmesi ve bireysel farkındalığın artırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (City Air) Projesi, bir yılını geride bıraktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, City Air Projesi ile 31 ilin temiz hava eylem planını yenileyecek

Türkiye’deki 31 ilin temiz hava eylem planlarının yenilenmesi ve bireysel farkındalığın artırılması için geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (City Air) Projesi, bir yılını geride bıraktı.

05 Haziran 2020 Cuma 16:22
2070 Okunma
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, City Air Projesi ile 31 ilin temiz hava eylem planını yenileyecek

Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından finanse edilen proje kapsamında bir yılda Konya, Kahramanmaraş, Sinop ve İzmir’de 31 ilin yerel yönetimi ile dört büyük çalıştay gerçekleştiren Bakanlık, yeni dönemde şehirler ölçeğinde emisyon azaltma stratejilerinin geliştirilmesi ve toplumdaki farkındalığı artırarak hava kalitesini yükseltmeye yardımcı olacak yol haritalarını oluşturacak.

Korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte temiz ve kaliteli hava ihtiyacı tüm dünyada gündem maddelerinin ilk sırasında yer almaktadır. Salgın kapsamında özellikle büyükşehirlerde nüfusun büyük bölümünün evde kalması ve trafiğe çıkan araç sayısının azalması, araçların yaydığı partikül madde ile azotdioksit kirliliğini önemli oranda azaltarak hava kalitesinin iyileşmesini sağladı. Bu durum Şekil-1 ve Şekil-2’de yer almaktadır. Mart ve Nisan aylarında özellikle büyükşehirlerde partikül madde ve azot dioksit kirliliğindeki azalma, İstanbul Teknik Üniversitesi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi (UHUZAM), Avrupa Birliği’nin Hava Kalitesi Gözlem Programının (CAMS-Copernicus Atmosphere Monitoring Service) ve Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) sağladığı haritalarda mevcuttur.

Bu sonuçlar da gösteriyor ki, hava kalitesinin iyileştirilmesine yönelik yapılacak her çalışma, hepimizin yaşam kalitesinin yükselmesini sağlayacak. Bu vizyonla geçtiğimiz yıl Şehirlerde Hava Kalitesinin İyileştirilmesi ve Kamuoyu Farkındalığının Artırılması (CityAir) projesini hayata geçiren T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, bir yandan 31 ilin temiz hava eylem planlarını yenilerken, diğer yandan bireysel farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalara hız verdi.

Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen projenin ilk yılında, Kahramanmaraş, Sinop ve İzmir’de yerel yönetimler ve konuyla ilgili paydaşların katılımıyla çalıştaylar düzenleyen Bakanlık, ilgili illerin hava kalitesine ilişkin mevcut durumu ve gelecekteki planlamalarını masaya yatırdı. Proje kapsamında ayrıca çocuklara, hamilelere, yaşlılara ve risk altında olanlara yönelik broşürler hazırlandı.

Eylül 2019’da Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Türkiye’nin en fazla bisiklet kullanılan ili olan Konya’da geniş kapsamlı bir etkinlik düzenleyen Bakanlık, vatandaşları uzak mesafeler için toplu taşıma araçlarını kullanma, yakın mesafelerde ise yürüme ve bisiklete binme konusunda yönlendirmeyi amaçlıyor.

Türkiye’de başlıca evsel ısınma, ulaşım ve sanayi kaynaklı kirleticilerin olumsuz olarak etkilediği hava kalitesinin, hem insan sağlığına hem de ekonomilere önemli oranda zarar verdiğini kaydeden CityAir Projesi uzmanlarından İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, İklim ve Deniz Bilimleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alper Ünal, çıkarılacak eylem planlarının uygulamaya konması ve bireysel farkındalığın artmasının sağlayacağı faydaya dikkat çekti. 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında projenin bir yılını değerlendiren Ünal, insanlarda hava kirliliğinin tek sebebinin sanayi tesisleri olduğuna dair yanlış bir algının mevcut olduğunu vurguladı. Ünal, şöyle devam etti:

‘Korona virüs döneminde araçların trafikten çekilmesi ile birlikte hava kalitesinde yaşanan iyileşme, soluduğumuz hava üzerindeki bireysel sorumluluğumuzu da net bir şekilde ortaya koydu. İki ay gibi kısa bir zaman diliminde bile özellikle taşıtlardan yayılan partikül madde kaynaklı hava kirliliğinin yüzde 32 azaldığını gördük. Bu nedenle 31 ilde hava kalitesine esas teşkil eden envanter ve modelleme çalışmalarımızı sürdürürken, soluduğumuz hava üzerindeki bireysel sorumluluğa yönelik kamuoyu farkındalığı oluşturuyoruz”.

Hava kirliliği küresel bir konudur

City Air projesi kapsamında üç yılın sonunda artan farkındalık ve etkin mücadele ile uzun vadede, hava kirliliğine ilişkin bilgi sahibi olma oranının önemli ölçüde artmasını hedeflediklerini kaydeden Ünal, “Düzenlenen çalıştaylarda yerel yönetimlerin ve konuyla ilgili tüm paydaşların konuyu vatandaşlarımıza nasıl anlatmaları gerektiğini aktardık. Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan, ‘2019’da dünyanın karşılaştığı en önemli sorunlar’ listesinde hava kirliliği de yer alıyor. Hava kalitesinin iyi olması, korona virüsle mücadelede etkin bir koruyucu olarak saflarımızı güçlendiriyor” şeklinde konuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Hem çevreci hem nükleer karşıtı olunmaz'
'Hem çevreci hem nükleer karşıtı olunmaz'
Uydu vericisi takılı küçük akbaba doğaya salındı
Uydu vericisi takılı küçük akbaba doğaya salındı
Bugün "Dünya Çevre Günü"
Bugün "Dünya Çevre Günü"
Tetra Pak, Dünya Çevre Günü’nde atıkların ayrıştırılmasına dikkat çekiyor
Tetra Pak, Dünya Çevre Günü’nde atıkların ayrıştırılmasına dikkat çekiyor
Avdan Termik Santrali projesi iptal edildi
Avdan Termik Santrali projesi iptal edildi
1 milyon tür yok oluyor! Çözüm: Doğa ile uyumlu yaşamak
1 milyon tür yok oluyor! Çözüm: Doğa ile uyumlu yaşamak
İzmir’in meşe ormanları yeniden yeşeriyor
İzmir’in meşe ormanları yeniden yeşeriyor
Bursa’da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
Bursa’da ilginç görüntü...Görenler hortum zannetti
Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli
Duyarlı öğretmenden yavru martıya şefkat eli
Batman’da doğaya bin keklik bırakıldı
Batman’da doğaya bin keklik bırakıldı
Gemlik’te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
Gemlik’te binlerce çiçek toprakla buluşuyor
Samsun çiçek açtı
Samsun çiçek açtı
Prof. Dr. Başkaya: "Kırsal alanlara doğru yerleşimler, insanlarla yılanların karşılaşma ihtimalini artırdı"
Prof. Dr. Başkaya: "Kırsal alanlara doğru yerleşimler, insanlarla yılanların karşılaşma ihtimalini artırdı"
600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor
600 yıllık anıt ağacı ziyaretçilerini bekliyor
Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Deniz kaplumbağaları Mersin sahillerine yumurta bırakmaya başladı
Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar
Türkiye gündemine oturmuştu: O dereden numune aldılar
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş’ta görüldü
Türkiye’nin zehri en ölümcül ve en büyük yılanı Muş’ta görüldü
Siirt’te 55 bin yavru pullu sazan balığı gölete bırakıldı
Siirt’te 55 bin yavru pullu sazan balığı gölete bırakıldı
Birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alan alev alev yandı
Birçok kuş türünün yaşadığı sazlık alan alev alev yandı
Ardahan’da yaz ve kış bir arada
Ardahan’da yaz ve kış bir arada

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim