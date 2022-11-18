Çevre temizliği yapan Nevşehir Valisi Becel: “En güzel temizlik, hiç kirletmemektir”

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan Dünya’nın ve Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya’daki Meskender Vadisi’nde valinin de katıldığı yürüyüş ile çevre temizliği yapıldı.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, Belediye Başkanı Mehmet Savran, kurum müdürleri, öğrenciler ve gönüllülerin katıldığı "Toprağa Can, Kapadokya’ya Nefes Etkinliği” nde katılımcılar çevre temizliğine dikkat çekmek için çevre temizliği yaptı. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, düzenlenen etkinlikle çevre duyarlılığı konusunda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını söyledi. Nevşehir’deki doğal güzelliklerin dünyanın her yerinde tanınır nitelikte olduğunu söyleyen Vali Becel Kapadokya’nın da hoyrat kullanıldığını dile getirdi.

"En güzel temizlik, hiç kirletmemek"

Vali Becel, "Dönem dönem Kapadokya bölgesinde temizlik yapıyoruz. Fakat ziyaretçi sayısının çokluğunu ve arazinin genişliğini düşündüğünüz zaman temizliğin ne kadar zor olduğunu hepiniz takdir edersiniz. En güzel temizlik aslında hiç kirletmemek. Burada doğa yürüyüşü yapanlar, arazi araçlarıyla tura katılanlar, tarlasına bahçesine gidenlere kadar herkesin çevreyle ilgili duyarlı olması gerekiyor. Çünkü bu atıkların doğada yok olması çok mümkün değil" dedi.

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da, "Bir şehri yönetirken veya yaşarken dikkat etmemiz gereken en önemli unsur geleceğimizdir. Geleceğimizi şekillendiren doğadır. İnsanoğlu tabiatın rakibi değildir. Küresel ısınmayı ve kuraklığı önlemek için yapabileceğimiz en iyi şey ağaçlandırmak ve doğayı korumak. Buna dikkat çekmek açısından bir aradayız" diye konuştu.

Etkinliğe katılan üniversite öğrencisi Nurcan Yavuz ise, daha önce vadi yürüyüşüne katıldığını ancak tarihi alanlarda çevre temizliği yaparak gezmenin önemli olduğunu, Kapadokya’nın da çok kirli olduğunu da sözlerine ekleyerek, bundan sonraki yürüyüşlerinde bireysel olarak da çevre temizliğini sürdürmeyi planladığını kaydetti.

Katılımcılardan Muhammed Emin Albayrak da, "Vadi yürüyüşü yapmak isteyenler yanlarına bir poşet alırsa iyi olur çevreyi korumuş olurlar. Çöplerini gelişigüzel atmazlar” dedi.