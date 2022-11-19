Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Meriç Nehri açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından Meriç Nehri’nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ve kirliliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Nehrin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ile ilgili olarak çevre denetim ekipleri ile yetkili çevre laboratuvarı ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Meriç Nehri’nde meydana gelen köpüklenme ve kirliliğe ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlığın açıklamasında, “Meriç Nehri’nin bir bölümünde meydana gelen köpüklenme ile ilgili olarak Edirne Valiliği Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü çevre denetim ekipleri ile yetkili çevre laboratuvarı ivedilikle bölgeye sevk edilmiştir. Habere konu bölgeden köpüklenmenin nedeninin tespit edilmesi amacıyla alınan numuneler, Bakanlığın Çevre Referans Laboratuvarı’na gönderilmiştir. Ayrıca bölgede bulunan atıksu kaynakları denetlenerek bu tesislerden kaynaklanan atıksuların mevzuatta öngörülen standartları sağlayıp sağlamadığının tespit edilmesi amacıyla gerekli analizleri yapılmak üzere atıksu numuneleri alınmıştır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, “Meriç-Ergene Havzası’nda 2022 yılında su kirliliğinin önlenmesine yönelik 1.230 çevre denetimi gerçekleştirilmiş olup; 86 işletmeye atıksu deşarjı konulu 16 milyon TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır. 1 işletme ise faaliyetten men edilmiştir. 19.11.2022 tarihinde alınan numunelerin analiz sonuçlarının standartların üzerinde olduğu tespit edilen kurum, kuruluş ve işletmeler hakkında da gerekli adli ve idari işlemler tesis edilecektir” denildi.