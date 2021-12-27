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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında hazırladığı genelgeyi 81 il valiliklerine ve tüm belediyelere gönderdi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında hazırladığı genelgeyi 81 il valiliklerine ve tüm belediyelere gönderdi.
Çevre 27.12.2021, 17:40
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; son dönemde insan yaşamını tehdit eden sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında hazırladığı genelgeyi 81 il valiliklerine ve tüm belediyelere gönderdi.