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Almanya Başbakanı Scholz: “Birlikte hareket ederek kırılan tedarik zincirlerini yeniden oluşturmalıyız”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı.”
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı.”
Çevre 26.06.2022, 16:17
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Batı ve Orta Karadeniz’deki vatandaşlarımız bu geceden itibaren ani sel, su baskını, heyelan, kuvvetli rüzgâra karşı her zamankinden daha dikkatli olmalı.”