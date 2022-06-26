banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Yurtta hava durumu!
Yurtta hava durumu!
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Yargıtay’dan su sızıntısı kararı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Bursa’da Yüksek Sadakat rüzgarı
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu
Tuncelili kadın sporcu Japonya’da şampiyon oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor."

Çevre 26.06.2022, 16:17
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor."

Yorumlar (0)
28°
açık