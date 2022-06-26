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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor."
Çevre 26.06.2022, 16:17
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: “Bartın, Kastamonu, Sinop, Karabük, Zonguldak, Düzce. Bu illerimiz için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ‘kırmızı’ kodla uyarıyor."