Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Bakanlığımız 2021 yılında 56 bin 211 çevre denetimi yapmış, Çevre Mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplamda 350 milyon 228 bin 270 TL idari para cezası uygulamıştır. En çok çevre cezas

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Bakanlığımız 2021 yılında 56 bin 211 çevre denetimi yapmış, Çevre Mevzuatına aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplamda 350 milyon 228 bin 270 TL idari para cezası uygulamıştır. En çok çevre cezası uygulanan iller ise sırayla Ankara, İstanbul ve Muğla olmuştur."