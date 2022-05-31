Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."
Çevre 31.05.2022, 11:50
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."