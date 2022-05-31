Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."