banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
Rusya, Hollanda’ya doğal gaz akışını kesti
CHP’li belediye başkanına gözaltı
CHP’li belediye başkanına gözaltı
Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı
Elektriğe zam kapıda!
Elektriğe zam kapıda!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."

Çevre 31.05.2022, 11:50
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Son 48 günde Marmara’da toplamda 33 bin 617 çevre denetimi yapılmıştır. 60 milyon 660 bin lira idari para cezası uygulandı. 39 işletme faaliyetten men edildi."

Yorumlar (0)
25°
açık