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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak."
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak."
Çevre 17.05.2022, 10:38
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İstanbul bir deprem merkezi. Olası bir toplanma durumunda burası (Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi) önemli bir rol oynayacak."