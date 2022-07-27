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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız."

Çevre 27.07.2022, 11:51
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut proje

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız."

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