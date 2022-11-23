Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun" dedi.