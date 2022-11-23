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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun" dedi.

Çevre 23.11.2022, 05:33
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Düzce merkezli deprem birçok ilimizde de hissedildi. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz. Allah memleketimizi korusun" dedi.

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