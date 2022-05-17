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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 10.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde gündeme dair basın açıklaması yapacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 10.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde gündeme dair basın açıklaması yapacak.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 10.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde gündeme dair basın açıklaması yapacak.
Çevre 17.05.2022, 08:47 17.05.2022, 08:53
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugün saat 10.00’da Başkent Millet Bahçesi’nde gündeme dair basın açıklaması yapacak.