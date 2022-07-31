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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olac

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz."

Çevre 31.07.2022, 15:25
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olac

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) İnşallah önümüzdeki ay itibariyle Cumhurbaşkanımızın milletimize müjdeleyeceği cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesini, 81 ilimizde başlatıyor olacağız. Bu çerçevede aslında konutlarımızı yaptığımız alanlarla yüzde 50’sini yeşil alanlara terk ediyoruz."

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