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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) Daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil, şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak aslında vatandaşlarımızın yeşil alanlarla iç iç
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) Daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil, şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak aslında vatandaşlarımızın yeşil alanlarla iç içe yaşamasını sağlamaya gayret gösteriyoruz."
Çevre 31.07.2022, 15:26
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) Daha önce alışık olduğumuz gibi yeşil alanları şehrin dışına değil, şehrin merkezine millet bahçeleriyle yaparak aslında vatandaşlarımızın yeşil alanlarla iç içe yaşamasını sağlamaya gayret gösteriyoruz."