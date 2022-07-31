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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) 2023’e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımız da kira öder gibi taksitlerini
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) 2023’e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler."
Çevre 31.07.2022, 15:46
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) 2023’e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler."