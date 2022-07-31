Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "(Sosyal Konut Projeleri ile ilgili) 2023’e giderken aynı 20 yıldır yapmış olduğumuz gibi yeni projelerimizi şehirlerimize, vatandaşımıza kazandıracağız. Vatandaşımız da kira öder gibi taksitlerini ödemek suretiyle ev sahibi olabilecekler."