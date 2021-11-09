Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: “Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgeye sevk ettiğimiz ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor”

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konya’nın Meram ilçesinde meydana gelen depremin ardından hasar tespit çalışmalarının aralıksız devam ettiğini bildirdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Konya’mızın Meram ilçesinde meydana gelen, merkez üssü Kızılören Mahallesi olan depremin ardından bölgeye sevk ettiğimiz ekiplerimizce hasar tespit çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Hamdolsun can kaybımız yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere devletimiz tüm kurumları, tüm imkanlarıyla bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen Konyalı kardeşlerimize tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.