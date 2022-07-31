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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettik."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettik."

Çevre 31.07.2022, 15:28
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettik."

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Bugüne kadar TOKİ Başkanlığımız eliyle 1 milyon 100 bin konutu yaptık ve vatandaşımıza teslim ettik."

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