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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz"
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz"
Çevre 29.09.2022, 14:40
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz"