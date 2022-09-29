Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum: "Ardahan Göle’deki deprem sonrası ekiplerimiz iki gündür sahada. Hasar tespit çalışmalarımız sürüyor. 44 ağır hasarlı, 25 yıkılmış bina var. Can kaybı olmaması en büyük tesellimiz"