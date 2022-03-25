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Çevre Portföy Yöneticisi Özbağdatlı: "İklim krizi Covid’e çok benziyor"

Kartepe Zirvesi çerçevesinde düzenlenen oturumda konuşan UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, "İklim krizi Covid’e çok benziyor. Sizi en zayıf sisteminizden yakalıyor" dedi.

Çevre 25.03.2022, 17:21
Çevre Portföy Yöneticisi Özbağdatlı: "İklim krizi Covid’e çok benziyor"

Kartepe Zirvesi çerçevesinde düzenlenen oturumda konuşan UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı, "İklim krizi Covid’e çok benziyor. Sizi en zayıf sisteminizden yakalıyor" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" temasıyla bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirilen Kartepe Zirvesi’nde birbirinden farklı konular işleniyor. Zirve çerçevesinde ’karbon nötr’ konusunu da işlendi.

Kocaeli Kongre Merkezi Akçakoca Oditoryumu Salonu’nda Dr. Tamer Atabarut ve UN-SDSN Türkiye Direktörü Güven Sak’ın moderatörlüğünde gerçekleşen panele; Boğaziçi Üniversitesi İklim Değişikliği ve Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Levent Kurnaz, Uluslararası Anlaşmalar ve AB Genel Müdür Yardımcısı Bahar Güçlü, Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin, UNDP Türkiye İklim Değişikliği İklimer Direktör Yardımcısı Dr. Duygu Erten, OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak, UNDP Türkiye İklim Değişikliği ve Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı katıldı. AB’nin 2050 yılına kadar karbon nötr olmayı planlaması ile ilgili konuşan konuklar, katılımcılara önemli bilgiler verdi.

"Ekonomi, enerji ve finans gibi konuları ağırlıklı olarak konuşuyoruz"

Prof. Dr. Levent Kurnaz yaptığı konuşmada, "Türkiye genelinde ciddi bir problem var. Türkiye’nin gündeminde iklim değişikliği ne yazık ki yok. Ekonomi, enerji ve finans gibi konuları ağırlıklı olarak konuşuyoruz" dedi.

"İklim krizi Covid’e çok benziyor"

Çevre Portföy Yöneticisi Nuri Özbağdatlı ise ilginç bir benzetmeyle iklim krizini özetledi. Özbağdatlı, "İklim krizi Covid’e çok benziyor. Sizi en zayıf sisteminizden yakalıyor. 2025’te net sıfır sağlayacak nüfus ne olacak? Yaşlı nüfusu ne olacak? Gıda nereden gelecek? Bunların hepsi cevap bekleyen sorular. Uzun vadeli iklim stresini hazırlayacağız. Belediyecilik hizmetlerinde sadece bugün değil, geleceğe yönelik taleplerimizi iletelim. İklim adaletliliği görürsek, bunların karşısında hep beraber duralım" dedi.

Sıfır karbonlu araçların gelecekteki önemini açıklayan OSD Çevre Koordinatörü Meral Turan Akırmak ise "Ulaşım alanında kaynaklı emisyon alanlarını azaltmalıyız. Bu alanda düşük emisyonlu araçlara geçiş yapmalıyız. Sıfır emisyonlu araçlar için şarj altyapıları oluşturmalıyız" diye konuştu.

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