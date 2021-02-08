Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarının iş bulma oranı yüzde 71

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 2015-2018 yılları arasında mezun ettiği lisans öğrencilerinin iş bulma durumlarını, çalıştıkları yerleri, görevlerini, güçlü ve zayıf yönlerini içeren önemli bir araştırmaya imza attı.

Prof. Dr. Güray Salihoğlu, Prof. Dr. Fatma Esen ve Prof. Dr. Feza Karaer’in danışmanlığında yürütülen araştırma, Çevre Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Hatice Nur Soylu, Merve Deniz, Davut Güleç, İlker Erünsal ve Mert Öncel tarafından mezunlarla yapılan birebir görüşmelerle gerçekleştirildi.

Araştırma sonuçlarına göre 2015-2018 yılları arasındaki mezunların yüzde 71’inin çalışmakta olduğu, çalışanların yüzde 71’inin mesleğiyle ilgili çalıştığı, çalışanların yüzde 82’sinin mesleğini severek yaptığı belirlendi. BUÜ Çevre Mühendisliği Bölümü mezunlarının yüzde 84’ünün özel sektörde, yüzde 10’unun kamuda, yüzde 6’sının ise kendi işini kurduğunu tespit etti. Çalışmada kendi işini kurma oranının mezuniyet yılı geriledikçe artış gösterdiğine vurgu yapıldı. Ayrıca, mezunların yüzde 88’inin 1 yıldan az bir süre içinde işe başlamış oldukları belirlendi.

Araştırmada mezunların alt çalışma alanları, idarî görevlerinin olup olmadığı, lisansüstü eğitim yapıp yapmadıkları, profesyonel hayatlarında başvurdukları analiz yöntemleri ve kullandıkları programlar, ürün-süreç-cihaz tasarımı yapıp yapmadıkları, aldıkları mesleki kurslar, güçlü ve zayıf yönleri ve öğrencilere tavsiyeleri gibi pek çok alt başlık ele alındı. Çevre Mühendisi istihdam eden işverenlerle yapılan görüşmeler sonucunda da işverenlerin gözünden güçlü ve zayıf yönler belirlendi.

Yapılan çalışmadan elde edilen verilerin lisans eğitim programının geliştirilmesinde göz önünde bulundurulacağını aktaran öğretim üyeleri, çalışmanın her yıl diğer mezunları da kapsayacak şekilde güncellenerek sürdürüleceğini belirtti.