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Çevre müfettişleri Bursa’da buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çoğunlukla sosyal medya üzerinden yürüttüğü “Çevre Müfettişleri Buluşuyor” etkinliği Bursa’da düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda minikler hem eğlendi hem de öğrendi.

Çevre 26.06.2021, 20:17
Çevre müfettişleri Bursa’da buluştu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çoğunlukla sosyal medya üzerinden yürüttüğü “Çevre Müfettişleri Buluşuyor” etkinliği Bursa’da düzenlendi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda minikler hem eğlendi hem de öğrendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çocuklarda çevre bilinci oluşturmak amacıyla başlattığı “Çevre Müfettişleri Buluşuyor” etkinliği Bursa’da gerçekleştirildi. Sosyal medya üzerinden yürütülen proje kapsamında onlarca minik Çevre Müfettişi Bursa Millet Bahçesi’nde düzenlenen keyifli organizasyonda bir araya geldi. Miniklerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda katılımcılar hem eğlendi hem de doğa ile ilgili yeni bilgiler edindi.
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