Çevre haftasında farkındalık oluşturdular

Yeşilay Zonguldak Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği Çevre Haftasında plajdaki çöpleri topladı.

Yeşilay Zonguldak Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı iş birliği ile Çevre Haftası çerçevesinde Ilıksu plajında temizlik yaptı. Etkinliğe, Yeşilay Zonguldak Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı.

Jandarma ve Yeşilay personelleri ellerine aldıkları çöp poşetleri ile birlikte plajdaki, plastik atıkları, izmaritleri ve çöpleri topladı.

Yeşilay Zonguldak Şube personeli Gülşah Gök, “Bugün 4 Haziran Cumartesi günü Jandarma ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti Zonguldak Şubesi ile birlikte 1- 7 Haziran Çevre Haftasında Ilıksu plajında biraya geldik. Plajdaki plastik atıklar, izmarit ve çöpler toplamak için buradayız ”dedi.