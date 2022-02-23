Çevre felaketinin yaşandığı sahilde temizlik çalışması başlatıldı

Zonguldak’ta kullanılmayan çöp depolama alanından dalgaların sahile sürüklediği çöpler için temizlik çalışmaları başlatıldı. Kozlu ve Zonguldak Belediyelerinin sınırlarında kalan alanda sahile giren iş makineleri çöpleri toplamaya başladı. Aynı manzaranın yaşanmaması için depolama alanının rehabilite edilmesi bekleniyor.

Zonguldak Belediyesi ile Kozlu Belediyesi sınırlarında kalan ve uzun yıllar çöplerin gelişigüzel depolandığı alan, Sapça mevkisine yapılan atık ve geri dönüşüm tesisinin hayata geçmesiyle birlikte kullanıma kapatıldı Atıkların toprağa karıştığı bölge adeta çöp dağına döndü, sahile yakın olması sebebiyle de dalgalar çöpleri önce denize ardından da Kozlu sahiline sürükledi.

Geçen hafta sonu çevre felaketinin yaşandığı korkunç manzara ile karşılaşan vatandaşlar, bölgenin rehabilite edilmesini ve kumsalı kaplayan çöplerin Zonguldak ve Kozlu Belediyesi ekiplerince temizlenmesini istedi. Bazı vatandaşlar ise tıbbi atık, kemirgen ölüleri, plastik ve kanlı serum şişelerine rağmen piknik yapmaya devam etti.

Kamuoyunda büyük tepki çeken görüntülerin ardından ekipler sahilde temizlik çalışması başlattı. Zonguldak Belediyesi’ne ait iş makineleri ve kamyonlar arıtma tesisinin bulunduğu bölgede kumsal üzerindeki çöpleri temizleme çalışması yaptı. Kozlu Belediyesi ekipleri de iş makineleri ve temizlik personeli eşliğinde çöpleri Kozlu Sahili’nden temizlemeyi sürdürdü.

Tahkimat ile çöplerin denize karışması engellenecek

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Zonguldak ziyaretinde yakından incelediği alana öncelik verilmesi talimatı verdiği öğrenildi. Rehabilite edilmesi planlanan ve tahkimat yapılması beklenen alanın sahille olan bağlantısının kesilmesinin planlandığı öğrenildi. İlk etapta tıbbi atıkların da yer aldığı çöplerin denize karışması engellenecek. Millet Bahçesi yapılması planlanan alanın halkın kullanımına açılacağı 400 milyon liralık projenin hayata geçmesi için hazırlıkların sürdüğü ifade edildi.

Belediye, "Kesin çözüm olmasa da temizlik çalışmalarını tekrarlıyoruz"

Kozlu Belediyesi sosyal medya hesabından temizlik çalışmalarının kesin çözüm olmasa da yeniden yapıldığını paylaşarak şöyle dedi:

"Kozlu sahili temizlik çalışmalarımızda seferberlik ilan ettik. İş makineleri eşliğinde personelimiz, dalgalarla çöp depolama alanından sahile sürüklenen çöpleri toplayarak kamyonlarla nakletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yapılan çalışmalar kesin çözüm olmasa’da, Belediye olarak temizlik çalışmalarımızı tekrarlıyoruz.

Çalışmalarımız ılıksu, Değirmenağzı plajlarında’da devam etmektedir. Ancak, Kesin çözüm eski Zonguldak vahşi çöp depolama alanının rehabilite edilmesinden geçmektedir.

Kozlu sahili ve diğer plajlarımıza gelen bu çöplerin tekrar sahillerimizi kirletmemesi için eski vahşi çöp depolama alanının rehabilite edilmesi şarttır. Belediye ekiplerimiz seferberlik halinde tekrar tekrar temizlik çalışmalarını sürdürmekte olup, çalışmaları bizzat yerinde takip ediyoruz."