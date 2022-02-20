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Çevre felaketinin ortasında piknik yaptılar

Zonguldak’ta hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Kozlu ilçesindeki sahile geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Denizin geri bıraktığı evsel atıklar, kemirgen ölüleri, enjektör, iğne, serum gibi tıbbi atıkların arasında güçlükle ilerleyen vatandaşlar, adeta çevre felaketinin ortasında piknik yaptı.

Çevre 20.02.2022, 16:43
Çevre felaketinin ortasında piknik yaptılar

Zonguldak’ta hafta sonunu deniz kenarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Kozlu ilçesindeki sahile geldiklerinde büyük bir şok yaşadı. Denizin geri bıraktığı evsel atıklar, kemirgen ölüleri, enjektör, iğne, serum gibi tıbbi atıkların arasında güçlükle ilerleyen vatandaşlar, adeta çevre felaketinin ortasında piknik yaptı.

Merkez ile Kozlu ilçesinin sınırındaki deniz kenarındaki bir alan uzun yıllar vahşi depolama tesisi olarak kullanıldı. Sapça bölgesindeki tesisin hayata geçirilmesinin ardından vahşi depolama alanına atık dökülmesi işlemi sonlandırıldı. Ancak kış mevsimindeki şiddetli dalgaların sürüklediği atıklar denize karıştı. Kış mevsimiyle birlikte bu atıklar yeniden dalgalar aracılığıyla Kozlu ilçesindeki sahile sürüklendi. Vatandaşlar durumu yerel yönetimlere haber verse de atıkların temizlenmesine ilişkin henüz somut bir çalışma başlatılmadı.

Hafta sonu deniz kenarında iyi vakit geçirmek için sahile akın eden vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. Yaklaşık dört kilometrelik alana yayılan evsel ve tıbbi atıklar vatandaşları şaşkına çevirdi. Bazıları geri dönerek yaşananlara tepki gösterirken, bazı vatandaşlar ise mangalını yakarak piknik yaptı.

Çöplerin arasından yürümeye çalıştılar

Bazı alanlarda kumsalı tamamen kapatan çöplerin arasından yürümeye çalışan vatandaşlar deniz kenarına ulaşmayı başardı. Kemirgen ölüsü, iğne, enjektör, serum ve ilaç şişelerinin arasından güçlükle ilerleyen vatandaşlar yetkililerin bir an önce temizlik için harekete geçmesini istedi. Eşi ve çocuğuyla hafta sonunu değerlendirmek istediklerini söyleyen İlker Kaplan, "Eşim ve çocuğumla pazar günü şurada hava almak için geldik. Ortalığı görüyorsunuz. Vaktiyle insanların doğaya attıkları pislikleri doğa kış boyu geri kusmuş. Buraların temizlenmesi ve tekrar bu atıkların doğaya atılmamasını temenni ediyoruz. Burası eskiden çöplüktü. Muhtemelen hastanemizin tıbbi atıklarını buralara atmışlar. Deniz geri kusmuş. Çok pis, inşallah temizlenir. Burayı güzel hale getirenler plajı da temizlerse çok mutlu oluruz" diye konuştu.

"Bu bir felaket, utanç verici"

Dört yaşındaki oğlunun atıkları ayrıştırmayı bile bildiğini ancak sahile geldiklerinde çok sayıda atığın kumsalı kapladığını söyleyen Esra Taşçı, "Memleketimiz demeye utanır haldeyim. Buraya gezmeye geldik. Misafirimizi de getirdik. Benim dört yaşındaki çocuğum plastikler, metal atıklar ayrı çöp kutusuna diyor. Ama burada gördüklerimizden sonra geri dönüyoruz. Felaket, utanç verici. Şoktayız. Daha çok hastane atığı fark ettim. İnsanların dışında hastane atığına, enjektörlere rast geldik. Olmayan yok" şeklinde tepkisini dile getirdi.

"Çöplerin içinde piknik yapanlara şaşırdım"

İzmir’den Zonguldak’a misafirliğe gelen Binnaz Taşçı da kentin en güzel sahillerinden birinin çöpler içerisinde olmasına şaşırdığını anlattı. İnsanların çöplerin arasında piknik yapmasına da anlam veremediğini söyleyen Binnaz Taşçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böyle güzel denize böyle bir ortam. İnsanların pisliğin içerisinde gezmesi çok kötü. İçler acısı bir durum. Ben İzmir’den geldim. Çok şaşkınım. Şu güzel doğayı bu hale getirmek, insanlar gerçekten çok acımasız. Şu an hayretler içerisindeyim. Baştan başa pislik var. En çok şırınga gördüm. Plastik atıklar var. Yetkililerin buraya el atması gerekiyor acil. Buranın bir an önce temizlenmesi gerekiyor. Burada insanlar piknik yapıyor, nasıl yiyip içiyorlar onu anlamıyorum. Buranın halkı alışmış mı? Yeni mi böyle oldu? Ne yapılabilir? Çok da zor görünmüyor aslında. Gerçekten el atılırsa çok güzel olur. Güzel doğamıza yazık günah. Güzellik heba olmuş."

Vatandaşlar sahildeki çöplerin temizlenmesi için çalışma başlatılması taleplerini yineledi.

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