Çevre dostu mega yat “Savannah” Ölüdeniz’e demir attı

Hibrit sisteme sahip çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla’nın Fethiye ilçesine demir attı.

Marshall Adaları bayraklı ve hibrit sistemi ile çevre dostu olarak bilinen mega yat "Savannah", Muğla’nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz açıklarına demir attı. Yaklaşık 81 metre uzunluğundaki mega yat, Ölüdeniz Mahallesi’ndeki Belcekız ile Kumburnu Plajı önlerine yanaşırken, yatın büyüklüğü ve farklı tasarımı ile sahilde güneşlenen vatandaşların da dikkatini çekti.

Farklı özelliklere sahip 6 kabinde toplam 12 misafirin konaklayabildiği ve hibrit güç ünitesi bulunan ödüllü yatta, spa, spor salonu, havuz, jakuzi, su sporları imkanının yanı sıra özellikle dalgalı sularda hareket etkisini azaltan dengeleyiciler de yer alıyor. Hollanda’da Feadship Tersanesi’nde 2015’te üretilen yatta, sualtı salonu sayesinde denizin altı da izlenebiliyor.

Kıyıya yakın bir mesafede demirleyen mega yatı gören sahildeki vatandaşlar ise telefonları ile hatıra fotoğrafı çekmeyi ihmal etmedi.