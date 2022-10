Çevre aktivistleri Londra’yı turuncuya boyadı

Çevreci grup Just Stop Oil, fosil yakıtların kullanımını protesto etmek amacıyla İngiltere İçişleri Bakanlığı, İngiltere İç İstihbarat Servisi (MI5), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve News Corporation’a ait genel merkez binasını turuncuya boyadı.

Sanat eserlerine düzenledikleri saldırılarla gündeme gelen İngiltere merkezli çevreci grup Just Stop Oil, başkent Londra’daki aralarında kamu binaları da bulunan dört binayı hedef aldı. Çevreci gruptan 6 kişi, İngiltere İçişleri Bakanlığı, İç İstihbarat Servisi (MI5), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve News Corporation’a ait binalara yangın söndürücü tüple turuncu boya püskürttü. MI5 binasına turuncu boya püskürten çevreciye yoldan geçen bir kişi müdahale ederken, yaşanan arbedede hem aktivist hem de müdahale eden kişi turuncuya boyandı.

Kurumlar fosil yakıtları destekledikleri için seçildi

Just Stop Oil tarafından yapılan açıklamada, fosil yakıt ekonomisinin gücünü destekledikleri ve devam ettirdikleri için hükümet, güvenlik, finans ve medyaya ait 4 yerin seçildiği belirtildi. Just Stop Oil Sözcüsü yaptığı açıklamada, “Sevdiğimiz her şey yok olurken, savunmasız insanlar aç kalırken, fosil yakıt şirketleri ve zenginler sefaletimizden yararlanırken, beklemeye ve izlemeye hazır değiliz. Fosil yakıtlar çağı çoktan geride kaldı. Ancak fosil yakıt ekonomisinin çıkarları siyasetimizi, hükümetimizi ve medyamızı onlarca yıldır olduğu gibi bugün de yozlaştırmaya devam ediyor” dedi.

Çevreci grup, İngiltere hükümetinden tüm yeni petrol ve gaz lisanslarını durdurmasını talep ediyor.