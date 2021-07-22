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Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiye böyle ders verdi

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiyi fark eden kedi, tilkiye arkadan yaklaşarak üzerine atladı.

Çevre 22.07.2021, 12:17
Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiye böyle ders verdi
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Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiyi fark eden kedi, tilkiye arkadan yaklaşarak üzerine atladı.

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiye saldıran kedi izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Kedinin merdivenlerden inmesinin ardından tilki apartmana girmeye çalıştı. Apartmanın kapısına doğru ilerleyen tilki cesur kedinin saldırısına uğradı. Tilkiye arkadan yaklaşan kedi bir anda üzerine atladı. Kedi patileriyle tilkiyi tokatlayarak merdivenlerden aşağı indirdi. Neye uğradığını şaşıran tilki bölgeden uzaklaşırken apartmana giren tilkiyi püskürten cesur kedi ise bir süre merdivenlerde bekledi. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
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