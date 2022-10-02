Çeşnigir Kanyonu ve tarihi köprü ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor

Kırıkkale’de Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılan Çeşnigir Köprüsü ve bölgedeki kanyonunun eşsiz manzarası objektiflere yansıdı.

Kırıkkale’nin Keskin ilçesine bağlı Köprü köyde yüzyıllardır tarihe ışık tutan Çeşnigir Köprüsü ve kanyonun eşsiz manzarası ziyaretçilerini cezbediyor. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Kızılırmak üzerine inşa edilen ve çeşitli tarihlerde restorasyondan geçen Çeşnigir Köprüsü, yaklaşık 7 asırdır ayakta duruyor. Kırıkkale Valiliği tarafından turizme kazandırılan tarihi alanda ziyaretçilerin birçoğu seyir teraslarında ve köprüde hatıra fotoğrafı çekilirken, bazıları da tekne turu yaparak günün keyfini çıkartıyor.

Kanyon bölgesinde bulunan Büklükale’de de Hitit dönemine ait sur duvarları, Frig Çağı’na ait yapı kalıntıları, Roma dönemine ait mezar ve antik yolun yer aldığı alana ülkenin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar, boş vakitlerini burada değerlendiriyor.