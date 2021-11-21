Cennet Tepesi Ayvalıklıların buluşma noktası oldu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cennet Tepesi teras ve kafeterya projesinin hayata geçirilmesinin ardından büyük ilgi gördüğünü ve Ayvalıklıların buluşma noktası haline geldiğini söyledi.

Başkan Ergin, Ayvalık’ta bir dönem hemen hemen herkesin dilinde olan ve keşkeler arasında yer alan Cennet Tepesi’ne tesis kazandırmak amacıyla başlattıkları sürecin ardından doğal dokuya zarar vermeden çalışmayı tamamladıklarını hatırlattı. Sit bölgesinde yer alan tesisin yapımı sırasında beton dökülmeden, ağaç kesilmeden temel atılmadan kafeteryanın yapımını tamamladıklarını ifade eden Başkan Ergin, “Yaz ayının ortalarında açılışını yaptığımız tesis Ayvalıklıların buluşma noktası oldu. Hem uygun fiyatlarıyla hem de kenti kuşbakışı gören bir konumu nedeniyle yediden yetmiş yediye her yaş grubundan insanı konuk ediyor. Kentimizi ziyarete gelenlerin de uğrak noktası olan tesis, belediye işletme ve iştirakler müdürlüğümüz tarafından çalıştırılıyor ve hizmet veriyor. Cennet Tepesi teras ve kafeterya tesisimiz Ayvalık’a çok yakıştı” dedi.

Birinci derece sit ve günübirlik tesis

Aynı bölgede benzer başka bir tesisin yapılmasının mümkün olmayacağını hatırlatan Başkan Ergin, kafeteryanın birinci derece sit alanı içerisinde günübirlik bir tesis ve demonte yapı olduğunu dile getirdi.

Projenin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Balıkesir İl Müdürlüğü kontrolü altında onaylandığını belirten Ergin, “Ayvalık’ın doğal yapısına, dokusuna zarar vereceğimiz konusunda kimsenin korkusu olmasın. En önce ben bu kentin Belediye Başkanı olarak karşısında olurum. Ayvalıklılar, kente gelen yerli ve yabancı konuklar seyrine doyum olmayan noktası olan Cennet Tepesi’nden şehri kuşbakışı izlemenin keyfini sürüyorlar. Körfezi, adaları seyrederek çamların altında soluklanıyorlar. Seyir terası ve kafeterya, aynı zamanda Ayvalık Devlet Hastanesi ve Alibey (Cunda) Adası’na gidenlerin, çevre yolunu kullananların da nefes almak için tercih noktası oldu. Uzun yoldan gelip, kentimize Ahmet Taner Kışlalı Caddesi’nden giriş yapan yerli ve yabancı konuklarımızın, muhteşem manzara eşliğinde çam ağaçlarının gölgesinde soluklanacağı bir ortam oluşturduk, herkesi bu keyifli ortama bekliyoruz” dedi.