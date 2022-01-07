Çemişgezek’te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde yaban hayvanlarının kış şartlarında yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla doğaya yem bırakıldı.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, olumsuz kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken yabani hayvanlar için çalışma başlattı. Çemişgezek Kaymakamı Önder Koç, ekiplerle birlikte ilçeye 18 kilometre mesafedeki bin 555 metre yüksekliğindeki Doğanalan köyünün dağlık bölgelerine yem bıraktı.

Amaçlarının yaban hayatının korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması olduğunu aktaran Kaymakam Önder Koç, “Soğuk ve kar nedeniyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlandığı bir dönemdeyiz. Bizler de aç kalan yaban hayvanlarının beslenmelerini, onların doğal ortamlarında kalmasını sağlamak amacıyla doğaya yem bıraktık” dedi.