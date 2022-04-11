Çemişgezek ve Pertek ilçeleri bahar renklerine büründü, sıra Ovacık’ta

Yeşilin tonlarına bürünen Tunceli’nin Çemişgezek ve Pertek ilçeleri, kartpostallık görüntüler oluştururken, aynı ile bağlı bin 300 rakıma sahip Ovacık ilçesinde kar çilesi devam ediyor.

Tunceli birçok mevsimi biranda yaşıyor. Tarihin doğayla bütünleştiği Çemişgezek ve Pertek ilçeleri, kır ve badem çiçeklerinin açmasıyla birlikte ilkbaharı yaşıyor. Fakat merkez rakımı bin 300,en yüksek rakımı ise 3 bin 71 metreyi bulan Ovacık ilçesi, muhteşem doğasını göz önüne serebilmek için karların erimesini bekliyor.

“Bir yanı bahar bahçe, bir yanı kar”

İlkbahar ve kış mevsimlerinin birlikte yaşandığı Tunceli’nin bu halinin bile ilgi çekici olduğunu aktaran yöre sakinlerinden Murat Özgül “Tunceli, özellikle son yılarda tarih ve doğa zenginliğiyle ön planda. İlçeler arasında yaşanan rakım farkı dolayısıyla her ilçemizde farklı bir iklim, farklı bir mevsimle karşılaşabiliyoruz. Bu da ilimiz açısından bir zenginliktir. Hem tarihi dokusu, hem de hayranlık uyandıran doğal güzellikleriyle, günübirlik tur, kamp, trekking ve fotoğraf tutkunlarının uğrak yeri oluyor. Nisan ayı içerisindeyiz. Çemişgezek ve Pertek ilçelerimiz baharı yaşarken, yakında Ovacık ilçemizde de karların tamamen erimesiyle birlikte tüm güzelliklerini gözler önüne serecek” dedi.