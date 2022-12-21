Samsun’da Atakum Belediyesi tarafından yapımı devam eden Cemal Yeşilyurt Yaşam Alanı’nda sona gelindi. Atakumlulara nefes aldıracak 8 bin metrekarelik alana Yeşilyurt’u temsil eden çınar ağacı dikildi.

Atakum Belediyesi tarafından yapılan ve iş insanı merhum Cemal Yeşilyurt’un ismini taşıyacak yeni yaşam alanındaki çalışmalarda sona gelindi. Küçükkolpınar Mahallesi 648. sokakta yer alan yeni yaşam alanında Atakum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri hummalı çalışmalarını sürdürüyor. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin sık sık çalışmaları incelediği alanda yeni yılda açılış töreni yapılacak.

21 farklı türde 165 ağaç dikildi

Peyzaj çalışmaları tamamlanan ve toplamda 8 bin metrekareden oluşan Cemal Yeşilyurt Yaşam Alanı’nın 6 bin 500 metrekaresi yeşil alan olarak projelendirildi ve çimlendirme çalışması yapıldı. 21 farklı türde 165 ağacın dikildiği yeşil alanda 5 bin adet de çalı yer aldı. Bin 500 metrekarelik bölümde çocuk oyun ve spor alanları, spor amaçlı yürüyüş yolu, amfi, kafeterya ve ahşap oturma alanı oluşturuldu. Yaşam alanında ziyaretçilere Atakum’un eşsiz deniz manzarası eşliğinde çay ve kahve keyfi yaşatmak için kullanılacak 50 metrekarelik ahşap binanın yapımı sürüyor. Aynı zamanda lavanta bahçesi ve lavanta bahçesi içerisinde yürüyüş yapılabilecek 670 metrekarelik bir alanda ahşap yürüyüş yolu da oluşturuldu.

Çevre dostu sulama

Cemal Yeşilyurt Yaşam Alanı’nda çevre dostu sulama sistemi kullanılıyor. 6 bin 500 metrekarelik yeşil alanda, geniş çim bölgeyi ve çok sayıda ağaç ile çalıyı sulamak için yağmur suları depolanıyor. 40 tonluk yağmur suyu depolama kapasitesiyle önemli oranda su tasarrufu yapılıyor.

Yeşilyurt, çınar ağacında yaşatılacak

Cemal Yeşilyurt Yaşam Alanı’na, büyüdüğünde ziyaretçilerin gölgesinde dinlenebileceği ve hayırsever iş insanı Cemal Yeşilyurt’u temsil eden bir adet çınar ağacı da dikildi. Yaklaşık bin yıl yaşama özelliğine sahip, heybetli ve güçlü duruşuyla bilinen ve gölgesi bol olan çınar ağacı alana hakim bir noktaya, ziyaretçilerin vakit geçireceği ahşap bölüme konumlandırıldı.