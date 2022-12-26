Çelikhan beyaza büründü

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesine sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü.

Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçe merkezini ve çevresini beyaza bürüdü. Yılın ilk kar yağışının yaşandığı Çelikhan ilçesinde sürücüler de zaman zaman araç kullanırken zor anlar yaşadı. Hava sıcaklığının eksi 1 derece olduğu Çelikhan ilçesinde vatandaşlar kar yağışına sevindiklerini ve yazın kurak geçmemesi için dua ettiklerini belirtti.

İlçe merkezinde ve ilçeye yakın bölgelerde kar yağışı devam ediyor.