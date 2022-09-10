Çekmeköy’de ’1. Uluslararası Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ düzenlendi

Çekmeköy’de Ömerli Barajı’nda sportif olta balıkçılığının gelişmesi ve farkındalık amacıyla ’1. Uluslararası Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ düzenlendi.

Ömerli Barajı’nda sportif olta balıkçılığının gelişmesi, yayılması ve farkındalık oluşturma amacıyla ’1. Uluslararası Sazan Balığı Yakalama Yarışması’ düzenlendi. 6 gün süren ve 10 Eylül Cumartesi günü sonlanan Yarışma Gebze Sportif Amatör Olta Balıkçılığı ve Su Hayatını Koruma Derneği (GESBADER) ve Ömerli Barajı Sportif Olta Balıkçıları ve Doğal Hayatı Koruma Derneği (ÖBSADER) tarafından düzenlendi. İstanbul’da ilk kez düzenlenen ve 8 takımın ekipler halinde yarıştığı etkinlikte, birçok şehirden hobi amaçlı gelen yarışmacılar 6 gün boyunca süren yarışmada miktar olarak en çok ve ölçü olarak ise en büyük sazan balıklarını oltalarıyla yakaladıktan sonra doğal yaşamına dönmesi için tekrar Ömerli Barajı’nın sularına bıraktı. 6 gün boyunca barajın hemen yanına kurdukları çadırlarda kalan yarışmacılar gece-gündüz fark etmeden günün her saati oltalarına takılacak sazan balıklarını bekledi. Yarışmacıların oltalarına takılan sazan balıkları hakemler tarafından ölçüldükten sonra Ömerli Barajı’nın sularına tekrar geri bırakıldı.

Her yaştan erkek ve kadın yarışmacının katıldığı etkinlikte vatandaşların amatör sportif balıkçılığa farkındalık oluşturması bekleniyor. Birçok farklı şehirden gelen ve ailecek yarışan yarışmacılar ise Ömerli Barajı etrafında keyifli vakit geçirirken en büyük sazan balığını oltalarıyla yakalamaya çalıştı. Yarışmada en büyük sazan balığını yakalayan takıma 10 bin TL para ödülü verilirken en çok sazan balığı yakalayan takıma ise 7 bin TL para ödülü ve sponsorlar tarafından çeşitli hediyeler verilecek.

Ömerli Barajında düzenlenen yarışma için konuşan ÖBSADER Başkanı Ekrem Güngörmez, "Yarışmaya 8 takım katıldı. Yurtdışından gelenler var. Çeşitli şehirlerimizden gelenler var. Amacımız burada sportif olta balıkçılığını geliştirmek, yurt dışına Türkiye’mizi tanıtmaktır. Tüm resmi kurumlara teşekkür ederiz. En büyük balığı yakalayan ve en çok balığı yakalayan yarışmacımıza para ödülü ve sponsorlarımızın dağıttığı hediyeler veriliyor" dedi.

Yarışmaya ailesiyle katılan Bahar Özyurt, "Yarışmaya ailecek katıldık. Burada büyük balıkları yakalamaya çalışıyoruz. Küçükçekmece’den geldik. İddialıyız, birinci olacağız. Bütün kadın arkadaşları buraya bekliyoruz" dedi.

Yarışmaya Bursa’dan katılan Serkan Korkmaz, "Bursa ve Balıkesir’den ekip olarak katıldık. Şuan için en büyük balık kategorisinde birinciyiz. Balıkla beraber suya girdik. Balığı doğal hayatına geri gönderdik. Yakala bırak, geleceğine anlam kat diyoruz" dedi.

Yarışmaya Bulgaristan’dan katılan Slavi Heistov, "Seneye yarışmaya tekrar katılacağız. Çok memnun kaldık bu yarışmadan" ifadelerini kullandı.