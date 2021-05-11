Çekirge ile beslenen sığırcık kuşları çiftçilerin umudu oldu

Şırnak’a çekirge ile beslenen sığırcık kuşlarının göçü başladı. Kentin birçok bölgesinde bulunan ve tarım arazilerine zarar veren çekirgeler ile beslenen sığırcık kuşları, çiftçilerin umudu oldu.

Doğal besin zinciri içinde çekirgelerin en önemli düşmanları ala sığırcık kuşları olarak biliniyor. Çekirgeleri daha toprağın altında yumurta halindeyken bile bulan sığırcık kuşları, tarım arazileri için tehlike oluşturan çekirgeleri toprağın altındayken yok ediyor. Haşere ve böceklerle beslendiklerinden dolayı çiftçiler için yararlı kuşlar olarak sayılan sığırcık kuşları, böcek bulamayıp meyve ve tohumlara yöneldikleri zamanlarda da çiftçilerin kabusu olabiliyor. Örümcek, sivrisinek, güve, yusufçuk, çekirge, arı, karınca gibi böceklerle beslenen sığırcık kuşları, zaman zaman da kertenkele, solucan ve salyangoz gibi büyük boyutlu canlıları da avlayabiliyor.

"Şu anda Şırnak’ta olmaları çekirge ile mücadele için büyük şans"

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, doğal besin zinciri içinde çekirgelerin en önemli düşmanının sığırcık kuşları olduğunu söyledi. Prof. Satar, "Çekirgeleri daha toprağın altında yumurta halindeyken bile bulur, yok ederler. Sığırcıklar haşere ve böceklerle beslendikleri için çiftçiler için yararlı kuşlar olarak sayılır, ancak böcek bulamayıp meyve ve tohumlara yöneldikleri zamanlarda da çiftçiler için zararlı olabilmektedirler. Bu nedenle bazı bölgelerde yoğun olarak görüldükleri durumlarda bazen katliama da uğrayabilmekteler. Alanda çekirge bulunduğu için şu anda Şırnak’ta bulunmaları çekirge ile mücadelede büyük bir şanstır. Sığırcık kuşları örümcek, sivrisinek, güve, yusufçuk, çekirge, arı, karınca gibi böceklerle beslenirler. Ancak zaman zaman da kertenkele, solucan ve salyangoz gibi büyük boyutlu canlıları avlayabilmektedirler. Sığırcık kuşlarının beslenmeleri gibi beslenme biçimleri de son derece farklıdır. Sığırcık kuşu üç farklı şekilde besinlerini ağzıyla yakalayarak beslenebilmektedir. Bunlardan ilki topraktaki böcekleri yakalayabilmek için kullandığı yöntemdir. Sığırcık gagasıyla toprağı kazıyarak gagasını toprağa saplar ve böcekleri yakalamak için bekler. İkinci yöntem ise uçan böcekleri yakalamak için kullandıklarıdır. Bu yöntem ani hareket yeteneği gerektirdiğinden genç sığırcık kuşları daha çok kullanabilmektedir. Son yöntemde ise sığırcık kuşları yerdeki solucan ve diğer böcekleri avlamak için ileri hamle yöntemini kullanmaktadırlar. Sığırcık kuşları ortalama olarak 70 kilometre hızla uçmaktadırlar. Göç eden sığırcık kuşları bu hızla bin kilometre yol kat edebilmektedirler. Sığırcık sesiyle de dikkat çeken gürültücü bir kuş türüdür" dedi.