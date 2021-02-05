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ÇEDAŞ yöneticileri, Sivas merkez mahalle muhtarları ile buluştu

Hizmet bölgesinde yerel yönetimlerin katkılarına büyük önem veren ÇEDAŞ; Sivas merkez mahalle muhtarlarını ağırladı. ÇEDAŞ’ın 2020 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda şirketin 2021 yılı yatırım planlamaları ile ilgili de muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Çevre 05.02.2021, 12:42
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ÇEDAŞ yöneticileri, Sivas merkez mahalle muhtarları ile buluştu

Hizmet bölgesinde yerel yönetimlerin katkılarına büyük önem veren ÇEDAŞ; Sivas merkez mahalle muhtarlarını ağırladı. ÇEDAŞ’ın 2020 yılı çalışmalarının değerlendirildiği toplantıda şirketin 2021 yılı yatırım planlamaları ile ilgili de muhtarlara bilgilendirme yapıldı.

Sivas, Tokat ve Yozgat illerinde kaliteli ve kesintisiz elektrik dağıtım hizmeti verme hedefi ile yatırım, şebeke bakım-onarım, teknolojik dönüşüm ve Ar-Ge faaliyetlerini sürdüren Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş.(ÇEDAŞ), yerel yönetimlerle iletişimi ve diyaloğu güçlendirerek müşteri odaklı çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ÇEDAŞ yöneticileri, Sivas Muhtarlar Derneği Yönetimi ile bir araya gelerek 2020 yılı çalışmalarını aktarırken 2021 yılı yatırım planlamalarını paylaştı. Toplantıya ÇEDAŞ Genel Müdür Niyazi Kıvılcım’ın yanı sıra Yatırım Direktörü Mustafa Altun, Sistem İşletme Direktörü Serhat Bişkin, İç Denetim ve Koordinasyon Müdürü Kazım Şeker ile Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ve çok sayıda mahalle muhtarı katıldı.

"Muhtarlar vatandaşlarımızın temsilcileri"

Muhtarların mahallelerinde bulunan vatandaşların temsilcisi olduğunu dile getiren ÇEDAŞ Genel Müdürü Kıvılcım, vatandaşların taleplerinin ÇEDAŞ’a ulaştırılması noktasında muhtarların önemli bir rol üstlendiklerini söyledi. 2020 yılında pandemi ile birlikte uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi nedenlerle bakım ve yatırım kaynaklı planlı elektrik kesintilerini Temmuz ayında kadar iptal ettiklerini hatırlatan Kıvılcım, “Bu sebeple bazı yatırımlarımızı temmuz sonrasına kaydırmak zorunda kaldık. Ancak özellikle arıza ve etkilenen abone sayısının yoğun olduğu bölgelerdeki şebekelerde hedeflediğimiz bakım çalışmalarını tamamlamayı başardık. Öte yandan bölgemizde arızaların giderilme süreleri çok uzun değil, iyi durumdayız. Bu yıl şehir merkezleri ve kırsalda yapacağımız bakım çalışmaları ile şebekelerimizi daha iyi hale getirmeyi planlıyoruz. Bakımın yetersiz kaldığı yerleri ise yatırım kapsamında yapacağız” dedi.

"Sivas’a Tokat ve Yozgat’tan takviye ekipler geldi"

Ocak ayında Sivas merkezde yaşanan arıza kaynaklı elektrik kesintilerine de değinen Kıvılcım, “Bu dönemde sadece Sivas değil, Türkiye’nin birçok bölgesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle arıza kaynaklı elektrik kesintileri oluştu. Bizim bölgemizde özellikle sulu kar yağması ve sonrasında yaşanan ani sıcaklık değişimi, havai elektrik hatlarında buz yüküne neden oldu. Buz yükü kaynaklı merkez mahallelerimizdeki farklı noktalarda çok sayıda elektrik tellerinde kopma ve şebekelerimizde hasarlar meydana geldi. Bu nedenle Tokat ve Yozgat’tan getirdiğimiz takviye personellerimizle bölgemizdeki ekip sayısını artırdık. Özellikle bu süreçte muhtarlarımızın da desteği ile arızaları çok kısa sürede gidererek vatandaşlarımızın mağduriyetinin önüne geçtik. Şebekelerimizde çok fazla hasar oluşmasına rağmen bizi sevindiren bu süreçte herhangi bir iş kazası ve can kaybının olmamasıydı. Ben bir kez daha bu süreçte gece gündüz demeden sahada olan çalışma arkadaşlarımıza ve desteklerinizden dolayı siz muhtarlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

ÇEDAŞ’ın 2021 yılı yatırımları hakkında bilgiler veren Yatırım Direktörü Mustafa Altun ise, elektrik dağıtım sektöründe yatırım bütçelerinin beşer yıllık uygulama dönemlerine göre yapıldığını belirterek, 2021-2025 yılı 4. Uygulama döneminde, bir önceki uygulama dönemi olan 2015-2020 üçüncü uygulama dönemine göre iki kat fazla yatırım yapacaklarını söyledi. 2021 yılında Sivas merkezde özellikle trafo merkezlerinden şehir merkezini besleyecek hatların yapımına öncelik vereceklerini dile getiren Altun, bu kapsamda ise bazı bölgelerde havai hatların yer altına alınması bazı bölgelerde ise yapılaşmaya bağlı olarak ilave trafo ve şebeke yatırımlarına yönelik çalışmalar yapacaklarını aktardı.

2021 yılında bakım çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Sistem İşletme Direktörü Serhat Bişkin, bakım çalışmaları kapsamda dağıtım şebekelerinde büyük oranda iyileştirme yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Müşteri odaklı yönetim anlayışı ile hareket ettiklerini ifade eden İç Denetim ve Koordinasyon Müdürü Kazım Şeker, muhtarlarla kurulan güçlü iletişim sayesinde vatandaşlardan gelen taleplere daha hızlı dönüş sağladıklarını kaydetti.

Sivas Muhtarlar Derneği Başkanı Cemalettin Arslan ise ÇEDAŞ yöneticileri ile sürekli iletişim halinde olduklarının altını çizerek, “Biz muhtarlar olarak bölgemizdeki vatandaşlarımızın taleplerini sizlere iletmek ve bu talepleri takip etmekle görevliyiz. Kurumlarımızla yaptığımız bu tarz toplantı ve istişareler mahallelerimizde yapılacak çalışmaların daha sağlıklı ve verimli olması açısından önem arz ediyor. Bu nedenle taleplerimizin değerlendirilmesi noktasında gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim. Ayrıca Ocak ayında yaşanan elektrik arızaları nedeniyle sahada özveri ile çalışan ÇEDAŞ ekiplerine bir kez daha teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
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