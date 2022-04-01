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ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, yurtdışındaki atıkların Adana’ya getirildiği iddialarına ilişkin, “Çöp ithal etmiyoruz. Geri kazanılır atıkları ithal ediyoruz. GPS ile takip edilen atıkların bulunduğu bölgede 6 adet bakanlığımız tarafından izin verilmiş geri dönüşüm tesisimiz var” dedi.

Çevre 01.04.2022, 10:19
ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, yurtdışındaki atıkların Adana’ya getirildiği iddialarına ilişkin, “Çöp ithal etmiyoruz. Geri kazanılır atıkları ithal ediyoruz. GPS ile takip edilen atıkların bulunduğu bölgede 6 adet bakanlığımız tarafından izin verilmiş geri dönüşüm tesisimiz var” dedi.

İngiltere’nin binlerce ton plastik atığının Adana’da yakıldığı, bölgedeki toprakta da 400 bin kat daha fazla kimyasal tespit edildiği iddialarının ardından Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ekipleri bahsi geçen bölgedeki geri dönüşüm tesislerinde denetimler yaptı.

ÇED İzleme ve Çevre Denetimi Dairesi Başkanı Barış Ecevit Akgün, plastik atıkların Adana’da yakıldığı, bölgedeki toprakta da 400 bin kat daha fazla kimyasal tespit edildiği iddialarına cevap verdi.

“Habere konu olan bölgede belgeleri olan 6 adet işletme bulunmakta”

Akgün, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un talimatıyla devam eden denetimlere katkı sağlamak amacıyla bakanlığın merkez denetim ekiplerini bölgeye sevk ettikleri belirterek, “Çevre kanunu çerçevesinde sadece ekonomik değere haiz bazı tehlikesiz atıklar geri kazanım amacıyla ithal edilebilmektedir. Çöp veya tehlikeli atık ithal edilmesi söz konusu değildir. İthalatta sadece bakanlığımız tarafından geri dönüşüm konusunda Geçici Faaliyet Belgesi veya Çevre İzin Lisans Belgesi ve atık ithalatı için kayıt belgesi alan işletmeler tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Şuanda bölgede Adana’da geri dönüşüm ve İthalat Kayıt Belgesi olan tesisin denetimlerini yapıyoruz. Haberde geçen bölgede de her ne kadar bir geri dönüşüm tesisi olmadığı iddia edilse de bakanlığımız tarafından İzin Belgesi, Geçici Faaliyet Belgesi, Atık İthalatı Belgesi verilmiş olan 6 adet işletme bulunmakta. Atık ithalatı konusunda kontrolleri 17 ilimizdeki 22 gümrük bölgesinde yapıyoruz. Burada yaptığımız fiziki kontrollerin yanı sıra gerekirse elementer analizlerde yapmak suretiyle atıkların mevzuatta izin verilen atıklardan olup olmadığına ilişkin kontrollerimizi yapıyoruz. Gümrük bölgesinden çıkıştan itibaren atığın lisanslı geri kazanım tesisine gelip gelmediğine ilişkin kontrollerimizi online olarak izleyebiliyoruz” dedi.

“Yasal düzenlemelerle geri dönüşüm tesislerine ek kriterler getirdik”

2021 yılında yapılan düzenlemelere değinen Akgün, “Düzenleme ile özellikle geri dönüşüm değeri nispeten düşük olan karışık plastik atıkların ithalatını yasakladık. Böylece verimi yüksek olan atıkların geri dönüşüm amacıyla ithalatını sağlamış olduk. Yine yapmış olduğumuz yasal düzenlemelerle geri dönüşüm tesislerine ek kriterler getirdik. Çevre kirliliği konusunda bir teminat getirdik. Atıkların içindeki kontaminasyon sınırını yüzde 1 ile sınırlandırdık” şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay Adana’ya dökülen ve yakılan atıkların toprak kirliliğine neden olduğu ve bu topraklardaki kimyasalların lenit değerlerin 400 kat üzerinde olduğu iddialarını cevap veren Akgün, şunları kaydetti:

“Şubat ayında il müdürlüğümüzün ekipleriyle haberde geçen 11 koordinattan hem referans hem de kirli olduğu iddia edilen alanlardan numune aldık ve bakanlığımızın laboratuvarına gönderdik. Burada yapılan analizlerde de toprak kirliliğinde sınır değerinin üzerinde bir kirlilik olmadığını çevre ve insan sağlığı açısından da herhangi bir tehlike oluşturmadığını tespit ettik. Geçen yıl da benzer haberler üzerine ekipler bölgeye sevk edilmiş 318 tesise denetim yapılmış ve gerekli çevre izni olmadan faaliyet gösteren 30 işletmeyi faaliyetten men etmiş ve 8 milyon idari para cezası uygulamıştık. Özellikle kanal boyu gibi yerlere atık döktüğü tespit ettiğimiz şahıslar hakkında da soruşma açılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduk.”

Akgün, “Çöp ithal etmiyoruz. Geri kazanılır atıkları ithal ediyoruz. Atıkların bulunduğu yerde herhangi bir tesis bulunmadığı iddia ediliyordu. GPS ile takip edilen atıkların bulunduğu bölgede 6 adet bakanlığımız tarafından izin verilmiş geri dönüşüm tesisimiz var” diyerek iddiaları yalanladı.

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