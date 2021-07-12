Çayır değil nehir

Suriye’den geçerek Hatay’dan Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.

Lübnan’da doğan ve Suriye’den geçerek Hatay’da Akdeniz’e dökülen Asi Nehri’nin yine su sümbülü istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.

Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi’nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor.