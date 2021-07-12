banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Türk müteahhitler 500 Milyar Dolar Hedefine koşuyor
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Prof. Dr. Ceyhan’dan Bakan Koca’nın açıklamasına tepki!
Kavurucu sıcaklar bugün başlıyor!
Kavurucu sıcaklar bugün başlıyor!
Euro 2020 şampiyonu İtalya
Euro 2020 şampiyonu İtalya

Çayır değil nehir!

Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleriyle kaplandı.

Çevre 12.07.2021, 10:23
Çayır değil nehir!
banner502

Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin yine su sümbülü istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı.

Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı. İstilacı bir tür olan su sümbülleri nehirdeki canlı yaşamını da tehdit ediyor.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
banner501