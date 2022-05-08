Çaycumalılar uçurtma şenliğinde buluştu

Zonguldak Çaycuma’da geleneksel olarak düzenlenen Uçurtma Şenliği’nin 16’ncısı yoğun bir katılımla bugün gerçekleşti.

Yaşam Park Piramit Cafe yanındaki yeşil alandaki şenliğe Çaycuma ilçe merkezi ve köylerinin yanı sıra Zonguldak ve Gökçebey’den de katılım sağlandı. Belediye bandosu eşliğinde vatandaşlar müzik dinletisi yaşadı.

Çocuk edebiyatının sevilen yazarlarından Aziz Sivaslıoğlu’nun çocuklarla söyleşi yapıp kitaplarını imzaladı. Şenlikte, “en yükseğe çıkan uçurtma”, “en özgün uçurtma” ve “yardım almadan en iyi uçurtma uçuran en küçük çocuk” kategorilerinde yarışma yapıldı.

Çaycuma Belediyesi Zübeyde Hanım Çok Dilli Anaokulu ve Tema Çaycuma Temsilciliği şenlik alanında çeşitli ekinlikler yapıldı. Kategorilerde ilk üçe giren yarışmacılara madalya, kitap ve Eğitim Sen Genel Merkezinin çocuklara yönelik olarak çıkardığı Güneş Çocuk dergisi verildi. Kayıt olan tüm katılımcılara ise anı madalyası, dondurma ve şapka ücretsiz olarak dağıtıldı.