banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
La Liga ve Almanya Kupası heyecanı yaşanacak
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Yargıtay’dan emsal ‘hayırlı evlat’ kararı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Galatasaray’da Torrent imzayı attı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı
Kredilerde yasal takip sayısı arttı

Çavuşlu Belde halkının çöp tesisi tepkisi

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sakinleri yıllarca işletilen taş ocağından sonra şimdi de çöp depolama alanının yaşam alanlarının tehdit ettiğini söylüyor. Vahşi depolama yapılan çöp atık sularının, içme suyu ihtiyacının karşılandığı dere yatağına sızdığını belirten belde sakinleri, önlem alınmasını istiyor. Bilirkişi raporuna ve mahkemenin durdurma kararlarına rağmen, Katı Atık Bertaraf Tesisinin faaliyetini devam ettirdiği beldede nüfus ise çaresiz göç etmeyi sürdürüyor.

Çevre 15.01.2022, 14:18
Çavuşlu Belde halkının çöp tesisi tepkisi

Giresun’un Görele ilçesine bağlı Çavuşlu Beldesi sakinleri yıllarca işletilen taş ocağından sonra şimdi de çöp depolama alanının yaşam alanlarının tehdit ettiğini söylüyor. Vahşi depolama yapılan çöp atık sularının, içme suyu ihtiyacının karşılandığı dere yatağına sızdığını belirten belde sakinleri, önlem alınmasını istiyor. Bilirkişi raporuna ve mahkemenin durdurma kararlarına rağmen, Katı Atık Bertaraf Tesisinin faaliyetini devam ettirdiği beldede nüfus ise çaresiz göç etmeyi sürdürüyor.

Mahkeme kararları uygulanmıyor

Mahkeme kararlarına rağmen, çevre katliamına devam edildiğini ifade eden Çavuşlu Merkez Mahalle Muhtarı Selim Hamzaoğlu, “Kokudan dolayı insanlar dışarı çıkamıyor. Çok yağış alan bir bölgede olduğumuz için çöp tesisinden sızan sular dereye dökülüyor. Derenin kenarında içme suyu kuyularımız olduğu için çok fazla şikâyet geliyor. Şikâyet dilekçelerimizi gerekli yerlere gönderdik. Katı Atık Bertaraf Tesisinin gerekli önlemleri alması ve faaliyetlerini sınırlaması yönünde Ordu İkinci İdare Mahkemesi karar verdi ve Danıştay Altıncı Dairesi ise, bu kararı onayladı. Buna rağmen karara uymak yerine kapasite artırımı devam etmekte ve hala çevre kirliliği yaşanmaktadır” dedi.

Belde esnafından biri olan Rıfkı İyidere ise önlem alınmazsa sağlık skandalı yaşanacağını belirterek, “Sızıntıya karşı önlem alınmaması çok ciddi bir sorundur. Çöp sularının şebeke suyuna karışması, yerleşim yerine çok yakın olan çöplükteki haşeratlar nedeniyle adeta sağlık tehdidi altında yaşıyoruz. Beldede sahil boyunda bir gezelim desek, kokudan gezemiyoruz. Su taşımaktan vücudumuzda bel fıtığı oluştu. Bu çağda hala taşıma suyla ihtiyaç karşılıyoruz. Ben bir dinlenme tesisi çalıştırıyorum ve buradaki su ihtiyacını taşımayla karşılamak bir kabus haline geldi. Musluğumuzu sadece duş almak için açıyoruz. İçemediğimiz suda yıkanmak ne kadar yararlı? Abdest alamıyorsun, ağzımıza ve burnumuza çöp kokusu geliyor. Sıkıntımız çok büyük" diye konuştu.

Beldeden kaçar gibi göç ediliyor

Çavuşlu Belde Belediye Başkanı Fatih Tuzcu ise her geçen gün göç vermeye devam eden bir belde olduklarını söyledi. Tuzcu “Karadeniz Sahil Yolu’nun yapımı sırasında Espiye-Çarşıbaşı arasındaki sahil dolgusu beldemizdeki taş ocağından karşılandı. Beldemizde taş ocağı işletilirken, dinamit patlatmalarıyla her gün deprem yaşanıyordu. Beldemizde çatlamayan, zarar görmeyen ev yoktu. Günde yüzlerce kamyon, toz, toprak insanlar dışarıya çıkamıyor, balkonlara çamaşır alışamıyordu. Taş ocağında bir patlamadan dolayı gelen taş parçası babamın ölümüne yol açtı. Patlamalar sonucu çatlayan evlerde insanlar tehdit altında yaşıyordu. Tam taş ocağı bitti demiştik ki, bu defa Giresun’un çöpü buraya geldi. Bugünde çöpün meydana getirdiği çevre kirliliğinin çaresizliğini yaşıyoruz. Taş ocağından önce beldemizde 5 bin nüfus vardı, 3 bin 500 civarına düşmüştü. Çöp geldikten sonra da nüfusumuz 2 bine geriledi. İnsanlar yerini, yurdunu terk edip gidiyor. Gidecek yeri olmayanlar çaresizce her türlü tehdide karşı yaşamaya çalışıyor” açıklamasında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un verdiği talimatın yerine getirilmesini beklediklerini de belirten Belde Belediye Başkanı Tuzcu, “Yaptığımız şikayetler, mahkeme kararları sonucunda Katı Atık Bertaraf Tesisi’nde incelemelerde bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum belde merkezine sadece bir kilometre mesafede, mahalle ve köylerin yaşam alanı içerisinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesisinin kaldırılması gerektiği yönünde ilimiz idarecilerine talimat vermişti. Ancak aradan geçen 3 yıla rağmen hiçbir gelişme olmadığı gibi kapasite artırımına gidildi. Biz ise, her türlü hukuk ve demokratik haklarımızı kullanarak kaldırılması yönünde mücadelemizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Bilirkişiye göre çevre kirliliği var, Valiliğe göre yok

Ordu İkinci İdare Mahkemesi tarafından tayin edilen Bilirkişi Raporunda çevre kirliliği tespit edilirken, Giresun Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerinin raporunda ise çevre kirliğine rastlanmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda, “Mevcut tesisin Çavuşlu Deresi’ne önemli derecede sızıntı suyu bıraktığı bunun da beldenin içme suyunda kirlenmeye neden olduğu derede bulunan sucul yaşamın olumsuz etkilendiği ve aynı zamanda tıbbi atıklar başta olmak üzere diğer tüm atıkların kontrol altına alınmadığı için, çevre kirliliğine neden olduğu tespit edilmiştir” denildi.

Diğer taraftan Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik personellerince yapılan incelemelerde, depolama alanından alınan suyun analiz sonuçları mevzuatta belirtilen sınır değerlerin altında olduğundan, toprak örtü olarak kullanılan toprağın içinde mevzuata aykırı bir madde olmadığı öngörülmektedir” ifadelerine yer verildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 21 34
5. Fenerbahçe 20 32
6. Beşiktaş 21 32
7. Hatayspor 20 32
8. Gaziantep FK 21 31
9. Sivasspor 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 21 28
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Göztepe 21 21
17. Kasımpaşa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragücü 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyüpspor 19 35
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Gençlerbirliği 19 26
10. Manisa Futbol Kulübü 20 25
11. Boluspor 19 24
12. Tuzlaspor 19 24
13. Kocaelispor 19 24
14. Menemen Belediyespor 20 23
15. Keçiörengücü 19 22
16. Altınordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 54
2. Chelsea 22 44
3. Liverpool 20 42
4. West Ham United 21 37
5. Arsenal 20 35
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Brighton 20 28
9. Wolverhampton Wanderers 19 28
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 20 24
13. Brentford 20 23
14. Aston Villa 19 22
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 20 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11