Çatılarda 2 metrelik buz sarkıtları oluştu

Elazığ’da etkili olan soğuk hava nedeniyle evlerin çatılarında boyları 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Elazığ’da gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Baskil ilçesi Yıldızlı köyünde son birkaç gündür adeta Sibirya soğukları yaşanıyor. Kar yağışı sonrası etkili olan soğuklar nedeniyle evlerin saçaklarında ise boyu 2 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

Vatandaşlar, oluşabilecek tehlikeye karşı buz sarkıtlarını temizlemeye çalışıyor.