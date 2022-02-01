Çatıdan düşen kar kütlesinden tentene korudu, o anlar kamerada

Karabük’te işyerinden çıkan müşteri, 6 katlı binanın çatısından düşen kar kütlesinden yarı açık olan tente sayesinde kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Şirinevler Mahallesi’nde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki iş yerinin yarım açık olan tentesine kar kütlesi düştü. Bu sırada işyerinin kapısını kapatarak çıkan müşteri ise tentenin sayesinde kar kütlesinin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Neye uğradığını şaşıran müşteri geri adım atarak işyerine girerken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bitişikteki işyeri sahibinin ise dükkanının girişinde buz tutan yere poşetteki yemeklik tuzu dökerken dikkat çekti.

İş yeri sahibi Fuat Çetinkaya, müşteriyi tanımadığını belirterek, ’’Tam kapıdan çıktı. Allah’tan tentemiz yarım açıktı ki korudu onu. Ağabey biraz korktu. Buradaki arkadaşlara her zaman binanın önünden geçerken, dikkat etmelerini söylüyorum’’ dedi.