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Çatalca’ya sabah saatlerinde kar yağdı
Çatalca’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde karla kaplandığı görüldü.
Çevre 01.03.2022, 09:54
Çatalca’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde karla kaplandığı görüldü.
Çatalca’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yolda seyir halinde olan bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde otoyolun hafif bir şekilde beyaza büründüğü görüldü.